Митрополит Антоний рассказал, на какие вопросы должен ответить каждый во время карантина

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17:59
В Италии - самый низкий за последние недели уровень смертности от коронавируса
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16:15
Больного коронавирусом премьера Британии госпитализировали
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14:52
Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 69 тыс., число инфицированных превысило 1 млн 250 тыс
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13:19
Диагностированных случаев COVID-19 уже 1,2 миллиона
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17:19
Коронавирус: 1 миллион заражений, 53 тысячи смертей
- 17:59
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10:20
77% предприятий не планируют сокращать работников — опрос НБУ
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11:46
Продукты дорожают, самые высокие темпы – у борщевого набора, гречки и лимонов
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09:42
МВФ готов задействовать весь свой резервный фонд для оказания помощи странам
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15:54
Зеленский уверен, что в ближайшие недели будет подписан меморандум с МВФ о программе расширенного финансирования
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14:52
Украина не может себе позволить два-три месяца "сидеть на диване" — Шмыгаль
- 10:20
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15:23
Киевский метрополитен не возобновит работу до 3 апреля - Кличко
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17:21
В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина
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15:23
Киевским маршруткам запретили пригородные, междугородние и межобластные рейсы
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17:23
Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов
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15:18
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд
- 15:23
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18:12
5 продуктов, которые снижают защиту от коронавируса
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18:12
5 самых важных веществ для иммунитета в сезон коронавируса по мнению индийского врача
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17:59
10 видов воды, которой можно утолить жажду
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09:17
Лечение стволовыми клетками при атрофии зрительного нерва
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06:50
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
- 18:12
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09:17
В Кировоградской области столкнулись микроавтобус и грузовик, семеро пострадавших
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09:12
Киев увеличивает количество транспорта: в "часы пик" перерыв будет до 10 минут
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09:08
Незаконный экспорт масок: силовики раскрыли сговор, в трех областях провели обыски
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09:24
В Нидерландах маски продают даже в магазинах мобильной связи
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08:54
Mercedes-Benz представил свой электрический минивэн
- 09:17
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09:24
Жители Запорожья принесли цветы и игрушки в парк, где погибла девочка
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09:12
Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского
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09:16
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
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09:12
На Николаевщине 119 населенных пунктов - без света
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09:18
На границе задержали контрабандиста на авто с дипномерами
- 09:24