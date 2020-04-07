Митрополит Антоний рассказал, на какие вопросы должен ответить каждый во время карантина

Тем ли вещам мы уделяли все свое время, на то ли тратили силы? В каком духовном состоянии мы находимся? Чем заполнено наше сердце, вдруг время пришло завершить земной путь?

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», управляющий делами Украиснкой Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) предложил верующим ответить на эти вопросы во время карантина.

«Это главные вопросы для верующего. Именно на них мы должны сосредоточиться. Все остальное нужно оставить Богу. Мы должны во всем видеть Его благой Промысл», - сказал архиерей.

Митрополит Антоний отметил, что сейчас у верующих есть возможность услышать главную Благую весть.

«Сегодня храмы погрузились в тишину. В них нет прихожан. Только живые лики с икон смотрят прямо в душу, усиливая благоговейную тишину. Мир замер. Что происходит? Очередная милость Божия. Наконец-то у верующих появилась возможность услышать главную Благую весть, о которой Церковь говорит вот уже более двух тысяч лет, прорываясь сквозь множества преград, созданных человеком.

Архангел Гавриил сообщил Деве Марии, казалось бы, совершенно фантастическую вещь о том, что Она должна зачать во чреве от Духа Святого и родить Сына – Иисуса, оставшись при этом Девой и по рождении. Но Дева Мария принимает волю Божию безоговорочно, ничуть не колеблясь в ней. Она говорит: «Се, Раба Господня: да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38)», - рассказал иерарх УПЦ.

Владыка Антоний призвал верующих задуматься и переосмыслить свою жизнь.

«Какая красота веры, высота доверия Богу! Какое мужество и чистота!

Мы забыли об этом чуде в царящей вокруг нас суете, а сокровенный смысл чудесного события по неразумию не осознали.

Возможно, для этого нас и погрузили в тишину, одиночество, чтобы мы задумались, переосмыслили свою жизнь, расставили в ней правильные акценты, определили, что важно, а что нет, чтобы честно ответили себе на вопрос: «А верю я на самом деле?».

Господь ведет каждого из нас по Ему одному ведомому пути, и даже кажущееся зло превращается в благо для нас, если мы доверяем Богу. Наше вера в Бога и безоговорочное доверие Ему – единственный путь к спасению. Другого пути нет. Ищущие иные пути запутываются и отступают от Истины», - сказал он.

Митрополит Антоний советует, как быть в ситуации, когда храмы закрывают.

«Многие спросят, но как быть в ситуации, когда храмы закрывают, нужно действовать или смириться? Как здесь проявляется наше доверие Богу?

Каждый должен сделать на своем месте максимально все, что может, выдать свой максимум в этой ситуации, возможно, даже действовать на пределе человеческих сил. Остальное же нужно доверить Богу. Он один решит, как будет лучше.

Мы не знаем о Его конечном замысле. Наша вера – видеть в том, что мы своими человеческими силами не можем изменить, волю Божию», - отметил владыка.

Управделами УПЦ поздравил православных с праздником.

«Пусть Благовещение Пресвятой Богородицы станет главной вестью для нас, пусть все другие новости и информация померкнут на этом фоне и исчезнут из поля нашего внимания. Нужно жить вечным и настоящим. Земная жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на сиюминутное и ложное. Нам дан еще шанс изменить свою жизнь, изменившись самим. И кто знает, будет ли нам дан еще один шанс, если мы не воспользуемся предложенным.

Радости благовещенской, весны духовной, чистоты сердечной, веры незыблемой! С нами Бог!», - подытожил митрополит Антоний.