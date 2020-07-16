Войти | Зарегистрироваться
20:02

четверг,
16 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний призвал власть пересмотреть ситуацию с капелланами УПЦ

16.07.2020 / 19:10
Митрополит Антоний призвал власть пересмотреть ситуацию с капелланами УПЦ
Капеллан Источник: Центр информации УПЦ
По его словам, последствия политических решений предыдущей власти нарушали все принципы взаимоотношений Церкви и государства

Один капеллан Украинской Православной Церкви в украинской армии – вопиющий дисбаланс, который должен быть исправлен в ближайшее время.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал митрополит Антоний (Паканич) в программе «Право на веру».

«Мы всегда заявляем: несмотря на то, что мы – самая большая конфессия в Украине, мы не требуем к себе никаких привилегий. Для нас важно, чтобы все нормы Конституции и законодательных актов, которые были приняты правильно и объективно, всегда соблюдались. Это гарантия того, что общество будет развиваться нормально, без потрясений, без противостояний, бесчинств, избиений, без разделений граждан на своих и чужих», - подчеркнул владыка.

По его словам, последствия политических решений предыдущей власти нарушали все принципы взаимоотношений Церкви и государства. Последствия этого, по его словам, продолжаются и сейчас, в частности, в вопросе капелланства.

«До сих пор у нас служит только один капеллан из Украинской Православной Церкви, вся эта сфера отдана или Украинской греко-католической церкви, или т.н. ПЦУ. При том, что большая часть граждан, которые призываются в армию, так или иначе являются членами УПЦ. Этот вопиющий дисбаланс должен быть обязательно в ближайшее время исправлен. Потому что речь идет не только о том, что мы защищаем какие-то свои интересы, речь идет о духовном и душевном состоянии тех людей, которые призваны в армию. Они являются членами нашей Церкви, они совсем недавно защищали свои храмы, а сейчас, когда они призываются в армию, к ним приходят ряженые т.н священнослужители. Люди, которые нуждаются в стабильном внутреннем состоянии, хотят, чтобы к ним приходил священник УПЦ – той Церкви, в которую они ходили», - объяснил митрополит Антоний.

Он выразил надежду на изменение ситуации, поскольку «мы говорим о целой цепочке нарушений – нельзя избирать из основного закона какие-то постулаты, которые нам нравятся и мы их сегодня исполняем, а эти нам не нравятся и ради политической целесообразности или каких-то других своих идей мы их будем нарушать».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.