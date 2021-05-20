Власть, преследуя оппозицию, игнорирует призывы ЕС обеспечивать правовую процедуру

Однопартийцы и коллеги Тараса Козака по фракции уверены, что такое решение суда является циничным продолжением преступной кампании власти по расправе с политическими оппонентами. В частности, с Виктором Медведчуком.

Об этом говорится в заявлении «Оппозиционной платформы – За жизнь». При этом, на правовой беспредел команды Зеленского уже обратили внимание даже в Европейском Союзе.

В заявлении отмечается, что таким образом власть пытается давить на оппозицию и создавать препятствия для защиты в суде интересов полутора тысяч журналистов незаконно запрещенных телеканалов. В ОПЗЖ подчеркивают, что власть Зеленского продолжает политику, направленную на уничтожение свободы слова в Украине.

«Власть незаконно преследует оппозиционных народных депутатов, используя для этого полностью подконтрольную СБУ, руководитель которой, в силу личных связей, реализует план Президента Владимира Зеленского и тех сил, которые осуществляют внешнее управление Украиной. Этот план направлен на уничтожение оппозиции, представляющей единственную реальную опасность для нынешней системы диктатуры, установленной в Украине», – идет речь в обращении ОПЗЖ.

Коллеги Тараса Козака уверенны, что действующая власть выстраивает в Украине целую систему политических репрессий. И на этот правовой беспредел не обращают внимания даже представители ЕС.

«Ведется преследование неугодных политиков, выдвигаются бездоказательные обвинения ‒ нагло и цинично, с использованием самых откровенных манипуляций, подлогов и фальсификаций. Дошло до того, что представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано был вынужден заявить, что Украина должна обеспечить надлежащую правовую процедуру в ходе продолжающегося разбирательства по делу Виктора Медведчука. Однако эти призывы Украина цинично и преступно игнорирует. Хотя все процессуальные действия в отношении дел, фигурантами которых являются народные депутаты, должно осуществлять Государственное бюро расследований, власть в очередной раз прибегает к помощи управляемой и подконтрольной ею СБУ, что ставит крест на соблюдении норм Конституции, украинского законодательства и правовых процедур», – отмечается в заявлении.

Ранее в ОПЗЖ заявляли, что рассмотрение апелляции по делу Медведчука может не состояться из-за сговора власти с Офисом генерального прокурора и судьей.