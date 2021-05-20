Зеленский начал новый масштабный этап атаки на Медведчука

Об этом пишет Klymenko Time.

Интернет-издание отмечает, что обнародовал эти записи проект Bihus.Info.

«Не имеем сомнений, что материалы слиты Бигусу именно командой Зеленского. В освещении темы с пленками она, кстати, выступает единым фронтом, забыв о внутренних распрях», –отмечает Klymenko Time.

В публикации уточняется, что одним из основных месседжей новой кампании, направленной на дискредитацию Медведчука, является то, что с лета 2014 года он регулярно посещал Администрацию Президента Порошенко и постоянно созванивался с ним. Также особый акцент специально делается на том, что у Медведчука не было прямой связи с Владимиром Путиным.

«Этот акцент, видимо, должен показать всем, что влиятельность Медведчука не так велика, как многие считают, – предполагает Klymenko Time. – Основной же, хоть и мягкий, акцент длиной в весь первый выпуск Бигусом делается именно на связке Порошенко и Медведчука».

При этом, как отмечает интернет-ресурс, отсутствие реакции Петра Порошенко на слитые пленки говорит о том, что в «Европейской солидарности» разрабатывают «антикриз», так как понимают, что «просто отмолчаться не получится».

А тот факт, что Бигус анонсировал новые пленки, где идет обсуждение бизнес-вопросов, свидетельствует: «шоу» от команды Зеленского будет иметь продолжение.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.