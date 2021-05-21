Войти | Зарегистрироваться
09:58

пятница,
21 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Когда Зеленский говорил о Медведчуке, его жесты и мимика свидетельствовали о страхе перед будущей ответственностью – Чаплыга

21.05.2021 / 08:48
Выступая на пресс-конференции, посвященной теме санкций против главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, президент Владимир Зеленский демонстрировал своими телодвижениями и мимикой, что боится ответственности.

Так политический активист и известный блогер Михаил Чаплыга прокомментировал в Facebook поведение президента Владимира Зеленского на пресс-конференции, которая состоялась 20 мая.

По мнению Чаплыги, язык жестов и телодвижений Зеленского говорили гораздо больше, чем его слова.

«Смотрю пресс-конференцию нашего гаранта. Зашла речь о СНБО, санкциях и Медведчуке. Смотрите-смотрите! Тот случай, когда язык жестов и язык тела говорит больше, чем слова!» – написал Чаплыга.

«Не знал, что ответить. Поэтому изображал, будто что-то пишет. Отвечает и отводит взгляд – так делают, когда не уверены в своих словах и боятся», – отметил активист.

Чаплыга разобрал все цитаты Зеленского и пояснил, что президент демонстрировал неуверенность и страх.

«Не помню, была ли на бигбордах эпоха Медведчука…» Шо ж ты взгляд сразу прячешь! Еще и плечи вжал! Показал всем, что боится», – подчеркнул активист.

«Я считаю, что эта эпоха заканчивается…» И опять спрятал взгляд. Неуверенность и страх», – расшифровал автор.

«Да, я нашел путь другой. Через Совет национальной безопасности и обороны…» Лицо искаженное, потому что человек не верит в то, что говорит. Не верит и боится. А почему не верит?» – задал риторический вопрос политический активист.

В то же время Чаплыга обратил внимание, что победа Медведчука в суде должна была научить Зеленского и его соратников, что, как минимум, нужно хотя бы знать украинское законодательство.

«Начали работать очень мощно и прокуроры, и Служба безопасности…» Уходит от темы – так делают, когда боятся. Ушла гримаса с лица, пошла жестикуляция рукой перед собой – облегчение, ушел от опасной темы. Ни к селу ни к городу зашла речь, что полиция арестовала двух воров в законе. Полиция не может арестовать, решение об аресте принимает суд. Громкий провал на суде по Медведчуку должен был научить», – отметил активист.

В завершение Чаплыга резюмировал: телодвижения и мимика Зеленского на языке жестов постоянно говорили аудитории, что он сам не верит в то, что говорит, а также испытывает страх за свои деяния.

«Объясняю! Есть сознание. И есть подсознание. На словах можно говорить, что «закончилась эпоха Медведчука», а подсознание говорит: «Зеленский, ты же сам в это не веришь!». А потом говорит, что за беспредел придется отвечать. И становится страшно...» – пояснил политический активист и известный блогер Михаил Чаплыга.

Медведчук, Зеленский, Чаплыга
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 мая
20 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.