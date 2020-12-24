Миллионы голосовавших за Зеленского сейчас в шоке, поэтому растут позиции Бойко и Медведчука, - Чаплыга

Об этом пишет у себя в Facebook политический активист и блогер Михаил Чаплыга, анализируя результаты совместного опроса фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии (КМИС).

"Товарища Зеленского впору поздравлять с новым рекордом! Правда, со знаком минус…" - подчеркивает активист и блогер.

"Вы в курсе, что у нас Зеленский победитель в номинации "Политик года"? Ну как победитель… 14,5% назвали Зеленского "политиком года", а вдвое больше - 28,0% - главным неудачником", - отмечает активист.

Как считает Чаплыга, спустя полтора года мы видим, что миллионы тех, кто отдали голос за Зеленского, находятся в жестком политическом шоке. Поэтому, поясняет Чаплыга, в два раза больше - 28,0% - назвали Зеленского "главным неудачником" 2020 года.

"Да у них там все рекордсмены! Нынешний премьер Шмыгаль - аж (присядьте) 0,1% считают его политиком года, зато 1,8% - главным неудачником. В 18 раз больше! Бывший премьер Гончарук - 0,4% против 4,4% - в 11 раз больше считают неудачником его! У Порошенко целых 9,2% "за". Впору бы порадоваться, но антирейтинг не пускает - 13,8%. То есть, по итогу, минус 4,6%", - приводит расчеты он.

Лишь у некоторых политиков, обращает внимание Чаплыга, позитив превышает негатив. При этом, по его словам, лучший показатель - у председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

"А есть, кто "на позитиве"? Да! Дмитрий Разумков - 2,3% назвали "политиком года", только 0,2% считают его неудачником. Искренне рад за Дмитрия. Держатся Юлия Тимошенко - 5,4% против 2,3% и Юрий Бойко - 5,4% на 1,3%. Однозначно в плюсе Виктор Медведчук - 6,9% назвали его политиком года, против только 2,5%. Т.е. Медведчук с балансом 4,4% в твердом плюсе", - заключает активист.

Эта картина, считает Чаплыга, говорит о том, что мы живем в расколотой стране, когда одна часть Украины считает Зеленского или Порошенко "политиком года", а другая не воспринимает.

"Мы живем в расколотой стране! Вот что говорит эта картина… Политик года Зеленский - это одновременно и главный неудачник. Порошенко, который на втором месте, гораздо больше считают "неудачником года". Огромная часть общества их просто не воспринимает", - делает вывод активист.

По словам Чаплыги, получается сенсационный вывод: если считать баланс "за" и "против", то выходит, что на первом месте - Виктор Медведчук.

"При этом Бойко, Тимошенко и Разумков - так держать! Если баланс номинаций "политик года" / "неудача года" - в плюсе, значит, есть перспективы расти. Значит, есть шансы в будущем стать "политиком года" для всей Украины", - резюмирует политический активист и блогер Михаил Чаплыга.