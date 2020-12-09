Войти | Зарегистрироваться
12:14

среда,
09 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Несмотря на поддержку Ахметова, ОПЗЖ Медведчука вчистую "сделала" Зеленского и "слуг" в Кривом Роге, - эксперт

09.12.2020 / 10:39
Выборы мэра Кривого Рога - это также пример того, как работают современные политические бренды.

Об этом написал в Facebook политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

Как констатировал Чаплыга, результаты мэрских выборов в Кривом Роге показали, что за счет одного только имени Владимира Зеленского теперь выборы не выиграешь.

"Пример с выборами в Кривом Роге - это еще и история о том, как работают политические бренды. Чуть больше года назад благодаря бренду Зеленского выборы мог выиграть любой мистер X с нулевой узнаваемостью и минусовой харизмой. Но Кривой Рог показал, что теперь есть бренды посильнее, а на одном только имени Зеленского выборы больше не выиграешь", - отметил активист.

По словам Чаплыги, проигрыш в Кривом Роге стал настоящим "Ватерлоо" для Зеленского и его партии, которых разгромила "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Настоящее Ватерлоо" для Зеленского - именно так вчера в эфире эксперты окрестили то, что произошло в Кривом Роге, где партия Медведчука вчистую "уделала" Слуг на их поле с учетом форы, которая была у Слуг из-за снятия с выборов очевидного фаворита и прямой поддержки олигарха Рината Ахметова", - пояснил автор.

Чаплыга пришел к выводу, что личный политический бренд Виктора Медведчука оказался сильнее и бренда Зеленского, и Ахметова.

"А если смотреть более системно, то выходит, что личный бренд Медведчука оказался сильнее, чем личный бренд Зеленского, который тот пытался транслировать на Слуг и их кандидата в родном для себя городе. И сильнее, чем деньги и медиаресурсы Ахметова", - сделал вывод политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

Кривой Рог, Медведчук, Зеленский, Чаплыга
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 декабря
8 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.