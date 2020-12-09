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Зеленский назначил винодела новым главой Закарпатья

09.12.2020 / 10:23
Президент Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской областной госадминистрации директора винодельческой компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова.

Об этом сообщает Офис президента

Вручая служебное удостоверение, Зеленский пожелал Полоскову результативной работы на благо региона.

Другим указом Зеленский уволил с должности председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова согласно поданному им заявлению.

7 декабря Петров возглавил Закарпатский областной совет.

Напомним: Петров на местных выборах 25 октября возглавлял список партии "Слуга народа" на Закарпатье.

В конце ноября Кабмин согласовал назначение нового главы Закарпатской ОГА.

Источник

Закарпатье, Полосков
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