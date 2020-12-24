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Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по специальной цене – Ляшко

24.12.2020 / 11:15
Украина получила положительный ответ от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) относительно получения специальной цены для закупки конъюгированной пневмококковой вакцины.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Украина сможет закупить пневмококковой вакцины по специальной цене. Подтверждением этого является положительный ответ на наш запрос от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации касательно получения специальной цены для закупки конъюгированной пневмококковой вакцины", - написал Ляшко на странице в Facebook.

Он отметил, что пневмококковая вакцина включена в календарь прививок всех 27 стран-членов ЕС, а с 2022 года будет сделано все возможное, чтобы вакцина появилась в календаре прививок украинцев.

"Во всем мире пневмококковая инфекция - это одна из основных причин смертности среди детей до 5 лет. Закупка по специальной сниженной цене позволит обеспечить доступ к вакцинам от пневмококковой инфекции для большего количества детей. Это очень важный шаг, ведь пневмококк является причиной многих серьезных болезней, таких как, менингит, сепсис, пневмония", - добавил Ляшко.

16 декабря Кабинет министров Украины согласовал запрос в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) относительно получения специальной цены для закупки пневмококковых вакцин за счет госбюджета в 2021 году.

Согласно тексту постановления, Кабмин также обязал Минздрав ввести иммунизацию от пневмококковой инфекции в Календарь прививок.

Источник

Ляшко, пневмококковая вакцина
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