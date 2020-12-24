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Зеленский vs Порошенко: появился свежий президентский рейтинг

24.12.2020 / 12:48
Президентский рейтинг все еще возглавляет Владимир Зеленский, его предшественник Петр Порошенко - на втором месте.

Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Порошенко проголосовали бы 14,3%.

За Юрия Бойко - 10,1%, Юлию Тимошенко - 9,8%, Виктора Медведчука - 7,7%, Владимира Гройсмана - 6,4%, Игоря Смешко - 6,0%, Дмитрия Разумкова - 4,1%, Олега Ляшко - 3,6%. Рейтинг других кандидатов не более 3%.

Рейтинг доверия среди национальных политиков тоже возглавляет президент Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют - 56%.

30% опрошенных доверяют Виталию Кличко, одновременно 58% - ему не доверяют. Гройсману доверяют - 29%, не доверяют - 61%. Разумкову - 27% и 30% соответственно (еще 27% - его не знают). Тимошенко - доверяют 25%, не доверяют - 73%. Бойко - 24% и 55% соответственно (17% - его не знают). Порошенко - 23% и 74%, Медведчуку - 19% и 66% (12% - не знают). Действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, четверть не знают его и более половины - ему не доверяют.

Опрос проведен 16-20 декабря во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Источник

опрос, рейтинг, Порошенко, Зеленский
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