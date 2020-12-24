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Зеленским недовольны, но отставки не хотят – опрос

24.12.2020 / 13:19
Деятельностью президента Владимира Зеленского недовольны 65% украинцев, но идею досрочных президентских выборов основном не поддерживают.

Об этом свидетельствует опрос соцгруппы "Рейтинг"

По результатам опроса, деятельностью президента Зеленского довольны 32% опрошенных, недовольны - 65%.

При этом идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства респонденты больше не поддерживают (58%), чем поддерживают (39%).

Работой председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 30%, недовольны - 51%, затруднились оценить - 19%.

Деятельностью премьер-министра довольны 16%, недовольны - 65%, затруднились оценить - 18%.

Работой правительства и парламента граждане довольны меньше - почти 80% дали отрицательные оценки, и только около 12% - положительные.

Идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают больше (58%), чем не поддерживают (39%). Инициативу отставки правительства поддерживают 60% опрошенных, не поддерживают - 35%.

Опрос проводила соцгруппа "Рейтинг" 16-20 декабря методом личного формализованного интервью среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

Источник

опрос, Зеленский
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