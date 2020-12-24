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В Элладской Церкви заявили, что на Поместные Церкви оказывается давление в вопросе признания ПЦУ

24.12.2020 / 13:33
В Элладской Церкви заявили, что на Поместные Церкви оказывается давление в вопросе признания ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Вселенский патриархат пытается добиться согласия и признания этого факта от 11-ти Православных Церквей, которые, ссылаясь на экклезиологические и канонические причины, опираются признанию украинской автокефалии

США и власти Украины давят на Православные Поместные Церкви, заставляя их признать томос ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим в своем интервью изданию Рentapostagma.

«Острый и сложный украинский вопрос, к сожалению, возник в результате постоянного и тягчайшего давления со стороны политических субъектов (США и украинского руководства) на вселенский патриархат, на Грецию и другие страны», – подчеркнул митрополит Серафим.

По его убеждению, «аналогичным образом Вселенский патриархат пытается добиться согласия и признания этого факта от 11-ти Православных Церквей, которые, ссылаясь на экклезиологические и канонические причины, опираются признанию украинской автокефалии».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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