В Элладской Церкви заявили, что на Поместные Церкви оказывается давление в вопросе признания ПЦУ

США и власти Украины давят на Православные Поместные Церкви, заставляя их признать томос ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим в своем интервью изданию Рentapostagma.

«Острый и сложный украинский вопрос, к сожалению, возник в результате постоянного и тягчайшего давления со стороны политических субъектов (США и украинского руководства) на вселенский патриархат, на Грецию и другие страны», – подчеркнул митрополит Серафим.

По его убеждению, «аналогичным образом Вселенский патриархат пытается добиться согласия и признания этого факта от 11-ти Православных Церквей, которые, ссылаясь на экклезиологические и канонические причины, опираются признанию украинской автокефалии».