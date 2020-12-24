На Закарпатье духовенство УПЦ освятило туристический маршрут «Источник святой Анны»

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В Британии обнаружили еще более заразный COVID-штамм, связанный с Африкой
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Ситуация с новым штаммом COVID-19 пока не вышла из-под контроля - ВОЗ
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16:18
Интерпол прогнозирует резкий рост преступности из-за COVID-вакцин
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Ученые насчитали 22 мутации "британского штамма" коронавируса
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На Ивано-Франковщине открылся первый храм УПЦ с 1990-х годов
- 11:46
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Реальный ВВП в III квартале достиг триллиона гривен
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Скандал вокруг GlobalMoney: эксперты рынка подтверждают наличие "черных" схем
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09:42
Премьер Украины допустил пересмотр госбюджета-2021 после первого квартала
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15:46
Свыше 23% украинских работодателей планируют увеличить зарплаты в 2021 – опрос Jooble
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14:12
Кабмин назначил без конкурса нового главу ГФС
- 12:17
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В разных городах провели акции против назначения Шкарлета
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08:47
В Кабуле террористы пытались убить депутата, погибли люди
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06:04
Директор биржи "наварил" миллионы на афере с четырьмя банками - ГБР
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05:19
В Житомире установили первые табло-радары: будут фиксировать превышение скорости
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08:56
В Нидерландах ввели локдаун из-за вспышки COVID-19
- 05:53
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"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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09:27
Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
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09:15
В центре Киева в офисе госорганизации обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой
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06:16
"Янтарные" дельцы на Ривненщине предлагали полицейскому $1 миллион взятки
- 08:58