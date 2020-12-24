Войти | Зарегистрироваться
14:19

четверг,
24 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Николаевской области освящен новый храм УПЦ

24.12.2020 / 13:40
В Николаевской области освящен новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
По окончании литургии владыка поздравил всех с освящением храма и поблагодарил всех, кто трудился над его строительством и благоустройством

На Николаевщине, в селе Поречье освятили Свято-Михайловский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на voznesensk.church.ua, чин освящения и Божественную литургию возглавил архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексий. Архиепископу сослужили благочинные и духовенство епархии, настоятель храма и гости в священном сане.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на малом входе правящий архиерей наградил священников богослужебными отличиями. 

По окончании литургии владыка поздравил всех с освящением храма и поблагодарил всех, кто трудился над его строительством и благоустройством.

Как сообщалось ранее, в Херсонской области освящена новая часовня Украинской Православной Церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы «Целительница»  при Центральной районной больнице поселка Белозерка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.