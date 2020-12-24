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Медведчук в интервью Bloomberg: Я открыто говорю, что мы должны восстановить отношения с Россией

24.12.2020 / 13:41
Популярность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" является самой высокой среди оппозиционных политсил за последние шесть лет.

Об этом заявляет международное информационное агентство Bloomberg, которое взяло интервью у председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

В нем политик заявил, что одна из главных программных задач партии - это сделать все для установления мира на Донбассе, поскольку президент Владимир Зеленский не смог выполнить обещания о мире, которые помогли ему, тогдашнему политическому новичку, одержать убедительную победу на выборах в 2019 году.

"Нет доверия ни к Зеленскому, ни к его партии", - отметил Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что для прекращения конфликта на востоке страны власть должна выполнять минские соглашения, а также восстанавливать отношения с Россией.

"Я открыто говорю, что мы должны идти той же дорогой с Россией, что нам нужно сделать все, чтобы восстановить отношения. Люди верят в это все больше и больше", - добавил Виктор Медведчук.

Также в интервью политик раскритиковал деятельность нынешнего парламента и Кабинета министров, которые, по его мнению, являются неэффективными и не предпринимают действий, направленных на социальную защиту граждан и рост экономики. Поэтому он не исключил возможность досрочных выборов в Верховную Раду.

"Есть основания для досрочных выборов, которые лучше отражали бы интересы людей", - добавил Виктор Медведчук.

Bloomberg, Медведчук
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