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Если бы выборы в парламент проходили в декабре, то в Раду прошли бы 4 партии

24.12.2020 / 13:50
Если бы выборы в парламент проходили в декабре, то в Раду прошли бы 4 партии: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Об этом свидетельсвуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-20 декабря

Дословно: "В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 21,1% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором".

За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы проголосовать 17,3%, за "Европейскую солидарность" – 15,2%, за "Батькивщину" – 10,9%.

Радикальную партию и партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддержали бы по 4,8%, партию "За будущее" – 4,3%, партию "Сила и честь" – 3,8%, "Голос" – 3,5%, партию Шария и ВО "Свобода" – по 3,4%, УДАР Виталия Кличко – 3,3%.

Рейтинг других политических сил – менее 2%.

Опрос проходил 16-20 декабря среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросили 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, в ноябре "Слугу народа" поддерживали 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. ОПЗЖ – 17,1%, "Европейскую солидарность" – 15,4%, "Батькивщину" – 8%.

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выборы, опрос
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