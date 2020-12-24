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Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в крушении АН-26 под Харьковом

24.12.2020 / 10:54
Печерский районный суд столицы избрал меры пресечения трем военным должностным лицам, подозреваемым в крушении самолета АН-26 под Харьковом 25 сентября, где погибли 26 военнослужащих.

Об этом сообщил сообщил Офис Генерального прокурора.

"Следственным судьей Печерского райсуда Киева удовлетворено ходатайство ГБР… о применении мер трем военным должностным лицам, подозреваемым в уголовном производстве по факту катастрофы самолета АН-26 под Харьковом 25 сентября 2020г., в результате которой погибли 26 военнослужащих", - сказано в сообщении в телеграм-канале в среду утром.

Отмечается, что на 60 дней взят под стражу без права внесения залога командир воинской части А4104, который подозревается в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшие катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе (ст. 416 и ч. 3 ст. 425 УК Украины). Также под стражу взят руководитель полетами группы управления полетами военной части А4104, который подозревается в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшие катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

"Мера пресечения в виде личного обязательства избрана Командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который подозревается в небрежном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - добавили в ведомстве.

Источник

суд, АН-26
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