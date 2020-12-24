Трагедия Ан-26: суд отпустил под обязательства командующего Воздушных сил ВСУ Дроздова

Об этом сообщает Hromadske

Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте.

По данным следствия, Дроздов в 2018 году утвердил временный курс для летчиков, где указывалась возможность курсантам 5-го курса в двух упражнениях выполнять полеты конвейером на самолетах Ан-26.

Однако, это решение не было утверждено заводом производителем, как этого требует процедура.

Таким образом, по мнению следствия, Дроздов создал ложное представление военнослужащих в Харьковской области о легальном и безопасное использование полетов конвейером у курсантов и других курсов, и в других упражнениях. Такая практика имела место с апреля 2018 года по сентябрь 2020 года, даже если это не было предусмотрено плановым таблицами полетов и разрешениями производителей самолетов, отмечают следователи.

Также следствие утверждает, что Дроздов 1 марта 2019 утвердил трехступенчатую концепцию системы летной подготовки курсантов летного факультета, а также в феврале 2020 года утвердил решение, которым предусмотрено "осуществление совместной подготовки курсантов летчиков и курсантов штурманов на самолете Ан-26 за счет топлива, которое выделялись на подготовку курсантов летчиков".

Это, по мнению следствия, и привело к тому, что на борту находилась большее количество курсантов.

Адвокаты Дроздова просили оставить ходатайство без удовлетворения, подчеркивая, что подозрение и риски являются необоснованными.

Сам Дроздов отметил, свое вины не признает. Он отметил, что совместные учения не были запрещены и практиковались последние 29 лет.

Также командующий отметил, что главная проблема в Воздушных силах ㅡ это недостаточный контроль за руководителями на местах, поскольку "это звено среднего управление".

Над этим, по словам командующего, они сейчас работают.

Напомним: 22 декабря Печерский суд взял под стражу руководителя полетов воинской части А-4104 в Чугуеве Александра Жука а также командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова.

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