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Катастрофа Ан-26: командующий Воздушных сил отреагировал на врученные подозрения

21.12.2020 / 13:19
Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов прокомментировал врученное ему подозрение по делу катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.

Об этом сообщил Дроздов, которого цитирует Громадське

Государственное бюро расследований 18 декабря вручило подозрения по делу катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области. Командующему Воздушных сил ВСУ Дроздову объявили подозрение в халатности. Командиру воинской части и руководителю полетов военной части - в нарушении правил полетов.

Командующий Воздушных сил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу отреагировал на вручение ему подозрения. Он отметил, что если бы на уровне руководства государства прислушались к предложениям о модернизации, осовременивания техники, то, вероятно, катастрофы бы не произошло.

По словам Дроздова, Воздушные силы не получили в этом году новой техники, а изготовление Ан-178 должно начаться только в 2021 году, и через несколько лет они могут поступить на вооружение. Пока же самые "молодые" самолеты на вооружении Воздушных сил - 1991 года выпуска.

Он отметил, что ему непонятны действия правоохранителей, поскольку он считает, что такие подозрения подрывают моральный дух военных и дискредитируют их.

Прямая речь: "До вынесения решения суда уже вешаются ярлыки, формируется негативное общественное мнение относительно офицеров, командиров, которые имели отношение к произошедшим событиям. И такие обвинения и генералов, и командиров, которые управляют войсками в зоне ООС, не несут хорошего для нашей армии, а наоборот - подрывают моральный дух командиров и военнослужащих, выполняющих их задачи".

Дроздов рассказал, что подозрение состоит из 30 страниц, где речь идет о воинской дисциплине, порядке организации и подготовки летчиков, руководителей, управляющих процессом подготовки, а за это ответственно не только командование - "Это все складывается не только из командования, но и из других "столпов", которые контролируют летную подготовку, подготовку экипажей, безопасность полетов. У меня есть три заместителя, двое командующих подчиненных, есть Харьковский университет, где есть люди, которые готовят решения, предложения и программы. А все эти меры, перечисленные в подозрении, высказываются лично мне".

Он также выразил соболезнования родным погибших под Чугуевом курсантов и вспомнил о попытках манипуляций относительно его сына. Командующий заверил, что сын летает на тех же самолетах, что и другие военные, а накануне трагедии выполнял полеты в том же самолете, который впоследствии потерпел катастрофу.

О сыне Дроздова ранее говорил уже бывший глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. Он заявлял, что посадку самолета Ан-26, который разбился, якобы задержали почти минуту из-за посадки другого самолета с сыном командующего. В то же время Дроздов уверял, что не давал никаких указаний руководителю полетов по этому поводу.

Напомним,  вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26и сразу загорелся. Падение произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.

СБУ сообщало, что командир экипажа перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.

На месте авиакатастрофы нашли тела 25 погибших. Еще один человек умер в больнице и одному удалось спастись.

По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и пригласил заход на посадку.

Источник

подозрение, Ан-26, Дроздов
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