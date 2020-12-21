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РФ ужесточила репрессии в оккупированном Крыму – МИД Украины

21.12.2020 / 12:17
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар во время Совета ООН сообщила, что российские власти продолжают репрессивную кампанию в захваченном Крыму, прежде всего – против крымских татар.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины

Прямая речь: "Россия использует пандемию коронавируса для усиления репрессивной политики во временно оккупированном Крыму".

Джеппар констатировала, что в Крыму политзаключенные и лица с симптомами COVID-19 лишены надлежащей медицинской помощи.

Она обратила особое внимание на ситуацию с Теймуром Абдуллаевым, который, несмотря на коронавирусную болезнь, был переведен в штрафной изолятор.

Дипломат также отметила, что, несмотря на требования Четвертой Женевской конвенции, Россия не принимает меры для сдерживания пандемии на полуострове, ведет массовые мероприятия военного характера, включая незаконный призыв, а реальные данные по количеству больных и смертей – скрываются оккупантами.

Кроме того, по данным МИД Украины, Россия жестко ограничила передвижение граждан между Крымом и материковой Украиной, что негативно сказывается на демографической ситуации на полуострове и образовательных правах крымской молодежи.

Напомним: Ранее министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что на территории оккупированного Крыма Россия готовится разместить ядерное оружие.

Источник

Крым, РФ, репрессии
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