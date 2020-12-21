6000 подарков передали детям в регионы и монастыри Виктор Медведчук и Оксана Марченко

Об этом говорится в сюжете телеканала NEWSONE.

Благотворители приобрели за собственные средства 6 тысяч праздничных наборов - для 3 тысяч деток на Закарпатье и еще 3 передали малышам в украинские монастыри.

"Детки с нетерпением ждут этого праздника и они всегда ждут эти подарочки", - говорит Светлана Цифринец, заведующая ждениевского дошкольного учебного заведения.

"Давным-давно повелось, так и есть - именно сладостям дети рады больше всего... Не только учащиеся, но и работники. Школы с нетерпением ждут праздник Николая, потому что более 20 лет, из года в год мы получаем сладкие подарки", - рассказывает Надежда Коваль, директор подполоземского учреждения общего и среднего образования I-II ступеней.

Улыбками и песней встретили "Николайчиков", которые привезли подарки от благотворителей, маленькие воспитанники детских садов и школ в 17 селах на Закарпатье.

"Сегодня мы встречаем праздник Николая, мы все его ждем, дети очень рады, радостные, волнуются, очень ждут Николая и каждый год, у нас есть такая традиция, он к нам приходит", - говорит Елена Понзель, заведующая подполоземского дошкольного учебного учреждения.

Ждали праздничных лакомств от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко и в столице. Меценаты не забыли про малышей, которым нужно особое внимание и забота, - передали часть наборов организациям, которые опекают детей с инвалидностью, а также в специализированные интернаты.

Один из таких - Школа-интернат им. Я. Батюка в Киеве.

"Каждый ребенок в Украине ждет этого праздника с нетерпением, каждый из них загадывает свое желание, получают новогодние подарки, в письмах детки пишут даже... Разные - не только сладости. И основное, они сейчас пишут, - чтоб все их знакомые, все их близкие были здоровы", - рассказывает Екатерина Антонюк, директор Специальной общеобразовательной школы-интерната № 5 им. Я. Батюка.

Кроме детских садиков, школ и специализированных организаций подарочные наборы от семьи меценатов Виктора Медведчука и Оксаны Марченко уже много лет получают и дети в украинских монастырях. Такие всесторонние поддержка и забота делают день Святого Николая днем, когда для многих детей чудеса случаются, а мечты становятся реальностью.