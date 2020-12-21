Мы фактически закончили реформу Генпрокуратуры – Зеленский

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16:17
Жители Лондона массово покидают город из-за новых жестких ограничений
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15:56
В США расследуют случаи аллергии на вакцину Pfizer от коронавируса
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14:22
В Израиле рассматривают запрет на авиасообщение со всеми странами
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13:51
Появилась информация о состоянии Макрона, больного коронавирусом
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12:48
Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19
- 16:17
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14:42
Украина ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года - Шмыгаль
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12:48
Рада не назначила Витренко министром энергетики
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10:54
Рада приняла законопроект о снижении НДС для агросектора до 14%
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11:49
Ермак говорит, что Зеленский взялся за проблему с "ФОПами"
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15:46
Суд объявил перерыв до 26 января в деле по иску Коломойского о незаконности национализации ПриватБанка
- 14:42
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05:19
В Житомире установили первые табло-радары: будут фиксировать превышение скорости
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08:56
В Нидерландах ввели локдаун из-за вспышки COVID-19
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05:50
В Мариуполе монтируют 14-метровую новогоднюю елку
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08:14
Андреевскую церковь открыли после реставрации
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14:01
Полиция Киевщины рекомендует "переобуться" - за сутки произошло 72 ДТП
- 05:19
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08:58
"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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09:27
Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
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09:15
В центре Киева в офисе госорганизации обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой
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06:16
"Янтарные" дельцы на Ривненщине предлагали полицейскому $1 миллион взятки
- 08:58