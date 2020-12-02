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Зеленский анонсировал завершение реформы органов прокуратуры в ближайшее время

02.12.2020 / 15:47
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс реформирования органов прокуратуры будет в ближайшее время успешно завершен, сообщила пресс-служба главы государства.

"На обновленную прокуратуру наше общество возлагает большие надежды. Я как президент искренне желаю вам оправдать их, никогда не терять собственную веру в закон и справедливость, действовать решительно, быстро, разрушить все стереотипы и достичь исторических успехов в службе на благо нашего государства", - сказал Зеленский 1 декабря в Офисе генпрокурора, поздравляя сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что реформирование прокуратуры в Украине идет по лучшим международным стандартам.

"Все это было бы невозможным без инициированной президентом Украины реформы прокуратуры, за что, я думаю, и Украина, и международное сообщество вам благодарны и понимают, насколько своевременным был этот шаг, и насколько трудно было ломать коренные процессы, которые произошли в государстве" - подчеркнула она.

Источник

реформа, прокуратура, Зеленский
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