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ВС в 6 раз уменьшил размер расходов на правовую помощь

02.12.2020 / 16:16
Верховный суд Украины (ВС) уменьшил размер расходов на правовую помощь с 6000 грн до 1000 грн.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета"

"Судьи Верховного суда уменьшили размер адвокатской компенсации в 6 раз, мотивируя это тем, что кассационная инстанция намного проще, чем суд первой инстанции. Очень уместный вопрос от адвоката к судьям ВС, а ваше судейское вознаграждение тоже в 6 раз меньше от судей первой инстанции?.. Ведь вам тоже, как и адвокатам, проще?.." - задаются вопросом авторы поста в телеграмм-канале "Под мантией"

"Солидарны с адвокатами и поддерживаем идею поднять вознаграждение судей первой и апелляционной инстанций в 6 раз больше, чем у судей ВС!" - отмечают они.

судьи, правовая помощь, ВС
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