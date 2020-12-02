ВС в 6 раз уменьшил размер расходов на правовую помощь

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

"Судьи Верховного суда уменьшили размер адвокатской компенсации в 6 раз, мотивируя это тем, что кассационная инстанция намного проще, чем суд первой инстанции. Очень уместный вопрос от адвоката к судьям ВС, а ваше судейское вознаграждение тоже в 6 раз меньше от судей первой инстанции?.. Ведь вам тоже, как и адвокатам, проще?.." - задаются вопросом авторы поста в телеграмм-канале "Под мантией".

"Солидарны с адвокатами и поддерживаем идею поднять вознаграждение судей первой и апелляционной инстанций в 6 раз больше, чем у судей ВС!" - отмечают они.