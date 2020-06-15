Вместо извинений судья ВС Кибенко открещивается от своих слов о сокращении судей

Это не осталось незамеченным, судьи моментально отреагировали, при этом к другим цитатам Кибенко вопросов не возникло. Но вместо того, чтобы извиниться за свои слова, она начала обвинять судей в глупости, сообщает телеграм-канал "Под мантией".

"Как и у Казарина Павла, которого уличили в получении паспорта Российской Федерации сразу же после оккупации Крыма, у судьи ВС Елены Кибенко, которую уличили в негативном отношении к судьям, был шанс просто попросить прощения. Но они оба избрали другой способ. Они пытаются выставить нас глупцами и убедить, что ничего не случилось", - отмечают авторы поста.

Осознав масштаб проблемы, судья ВС Кибенко Елена написала ответ. "Оказалось, ответ был не на реакцию судей первой и апелляционной инстанций на её факап, а на нашу заметку. Краткий смысл текста: она была уставшей, судьи, которые возмутились её фразой, мыслят клипово (тупые по-простому), её слова перекрутили, призывает всех объединиться. Также призвала заняться фактчекингом. Хотите фактчекинг? Давайте", - говорится в сообщении.

Кибенко утверждает, что негативную реакцию судей вызвали заголовки публикаций, и как доказательство публикует две ссылки. "Как видим, в названии указанных публикаций нет того смысла, на который отреагировали все судьи. Реакция была на текст: "Водночас суддя звернула увагу і на важливість постійного оновлення суддівського корпусу, зокрема судів першої та апеляційної інстанцій, і залучення до участі в конкурсах на посади суддів представників різних юридичних професій. Система, яка роками не оновлюється, не поповнюється новими кадрами, людьми з-поза системи, починає поступово деградувати." Фраза приведена дословно (с 24:08 видеозаписи https://m.youtube.com/watch?v=6obDofeklmo). Судьи, которые читали и возмутились, мыслят не клипово. Они читают и смотрят первоисточник", - подчеркивают авторы поста.

Елена также отрицает то, что она говорила об увольнении судей. "В первом и втором предложении вышеупомянутой цитаты судья ВС Кибенко Елена указывает на "необходимость постоянного обновления системы", чтобы система не деградировала. Обновлять стоит новыми людьми, которые не работали в судах", - обращают внимание судьи.

Судья ВС также не указала, каким способом должно проходить постоянное обновление, с учётом того, что в Конституции и профильном законе написано, что судьи назначаются бессрочно, акцентируют авторы поста. "Как показывает практика последних 6 лет, таких способов не так много: люстрация, квалификационное оценивание, дисциплинарное производство. Только применив один из таких способов, можно уволить судью и обеспечить "постоянное обновление людьми не из системы". Других способов нет", - заявляют они.

"Какая практика в Большой палате Верховного суда (БП ВС) по таким делам? Отрицательная для судей. Это знает каждый судья, ведь все читают реестр судебных решений. Например, при наличии решения Европейского суда по правам человека о противоправности люстрации в Украине БП ВС отказали в восстановлении люстированных судей. Считаем, что не в социальных сетях, а в реестре видно, как БП ВС отстаивает независимость судебной власти и то, как соблюдают принципы верховенства права", - сказано в сообщении.

Кроме того, Елена выдвигает обвинение, что кто-то пытается ослабить судебную власть. "Возможно, судьи ВС думают, что дискредитация происходит тогда, когда публично показали, что ВС закупает блокноты с эмблемами суда, закупает услуги по ремонту кабинетов судей за десятки миллионов гривен, покупает услуги по постирке штор, в то время, когда нет денег на закупку масок и антисептиков для судов первой и апелляционной инстанций. Возможно, они считают, что судебная власть была ослаблена, когда было показано оглашение ВС о проведении закупки услуг по ремонту зданий на суму более 8 млн в тот же день, когда главы апелляций жаловались, что нет денег на марки и бумагу? Возможно, судья ВС считает, что судебная власть была ослаблена, когда показали подноготную о решениях по урезанию размеров пенсий отставникам, по попытке легализации схемы по урезанию судейского вознаграждения?" - задаются вопросами судьи.