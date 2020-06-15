На Черниговщине и Полтавщине освящены новые храмы УПЦ

Новые храмы Украинской Православной Церкви освящены в Полтавской и Нежинской епархиях.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

14 июня митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент совершил чин великого освящения нового Покровского храма в селе Загоровка Борзнянского района.

«Во время Литургии была возведена сугубая молитва о преодолении эпидемии коронавируса и о врачах, которые спасают жизни больных.

После Божественной литургии митрополит Климент поблагодарил всех, кто приобщился к богоугодному делу строительства храма, и наградил благотворителей церковными наградами», - сообщили в Нежинской епархии.

В Полтавской епархии митрополит Полтавский и Миргородский Филипп совершил чин освящения нового храма в честь святой великомученицы Варвары в селе Варваровка.

За усердные труды на благо Украинской Православной Церкви были награждены благотворители храма - орденами, а активные прихожане - архиерейскими грамотами.