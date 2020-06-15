Войти | Зарегистрироваться
19:01

понедельник,
15 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В РПЦ поддержали позицию президента Польши по защите христианских ценностей

15.06.2020 / 18:21
В РПЦ поддержали позицию президента Польши по защите христианских ценностей
Владимир Легойда Источник: Телеграм Владимира Легойды
Президент Польши заявил, что «родители несут ответственность за сексуальное воспитание своих детей» и «никакие учреждения не могут вмешиваться в то, как родители воспитывают своих детей»

Твердая позиция главы польского государства против пропаганды гомосексуализма вызывает уважение.

Об этом в своем Телеграм -канале написал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

 «Какими бы ни были отношения Польши и России при президенте Анджее Дуде, 14 июня 2020 года Анджей Дуда в своей предвыборной речи пропаганду прав ЛГБТ еще более разрушительной «идеологией», чем коммунизм. Ранее, 10 июня, польский лидер подписал «Семейную хартию» предвыборных предложений, где, среди прочего, говорится о запрете однополым парам вступать в брак или усыновлять детей, а также о запрете пропаганды ЛГБТ в школах», - подчеркнул Владимир Легойда.

Президент Польши заявил, что «родители несут ответственность за сексуальное воспитание своих детей» и «никакие учреждения не могут вмешиваться в то, как родители воспитывают своих детей».

По словам Легойды, «есть еще в Евросоюзе политики, которые пытаются противостоять агрессивному навязыванию всем и всюду ЛГБТ-повестки и беспощадному подавлению всякого инакомыслия на этот счет».

«Христианские ценности — наши общие европейские ценности, в том числе и с Польшей», - подчеркнул Владимир Легойда.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 июня
14 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.