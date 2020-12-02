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В УПЦ презентовали книгу на основе рассекреченных архивов КГБ о репрессированных верующих и священниках

02.12.2020 / 16:16
В УПЦ презентовали книгу на основе рассекреченных архивов КГБ о репрессированных верующих и священниках
Источник: Центр информации УПЦ
По словам руководителя Центра изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века Сергея Шумило, сборник об истории репрессий новомучеников уникален своей широкой географией: в нем собраны работы историков из Румынии, Польши, Словакии, Молдовы, Беларуси, США, Франции и других стран

На Киевщине презентовали книгу с рассекреченными фактами и исследованиями истории гонений на Православную Церковь в советские времена.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в издание «Церковь мучеников: гонение на веру и Церковь в ХХ веке» вошли исследования ученых, богословов, священников из более 10 стран мира.
Издание вышло по благословению и при поддержке управделами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича).

Епископ Згуровский Амвросий отметил значение исследования архивных дел репрессированных коммунистическим режимом верующих людей и священников.

«Мы знаем из истории, что ХХ век был особым в жизни Православной Церкви. Почти в каждом селе священник был вынужден скрываться, тайно совершать служение, чтобы поддержать паству, или был сослан в лагеря, посажен в тюрьму, расстрелян. Помня о тех людях, которые пострадали за веру Христову, мы вспоминаем святых, которые жертвенно служили Христу - даже до смерти. Начинания этих прекрасных людей, которые отдали свою жизнь и оставили наследие, сохранили храмы, достойны того, чтобы чествовать их память», - сказал епископ Амвросий.

По словам руководителя Центра изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века Сергея Шумило, сборник об истории репрессий новомучеников уникален своей широкой географией: в нем собраны работы историков из Румынии, Польши, Словакии, Молдовы, Беларуси, США, Франции и других стран.

«Рады представить наш сборник, как вклад в дело памяти новомучеников, репрессированного духовенства. В феврале на территории Киево-Печерской лавры проходила международная научная конференция «Церковь мучеников: гонения на веру и Церковь в ХХ веке», такое же название получил и сборник. В издании собраны уникальные свидетельства, материалы следственных дел репрессивных органов, исследования ученых. Больше всего представлено работ украинских исследователей на основе рассекреченных архивов КГБ. В сборнике более 600 страниц и более 40 исследовательских материалов, как светских, так и церковных», - отметил Сергей Шумило.

Также Центр изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века после презентации книги представил переносную фотовыставку, посвященную истории гонений на Церковь в советский период и святым новомученикам ХХ века. В экспозиции представлены уникальные фотоматериалы, книги, документы, выдержки из судебных дел новомучеников и исповедников ХХ века.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний, Сергей Шумило
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