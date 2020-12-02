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Общественное вещание в Украине недофинансировано, страна должна согласовать законодательство об аудиовизуальных СМИ с ЕС – отчет ЕС

02.12.2020 / 15:16
Общественная служба вещания (Национальная общественная телерадиокомпания Украины, НОТУ) остается недофинансированной, что препятствует функционированию канала.

Это отмечается в ежегодном отчета ЕС о реализации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, обнародованном 1 декабря в Брюсселе накануне заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое пройдет 8 декабря.

"В то время как принадлежащие олигархам СМИ продолжают доминировать в медиа-ландшафте, НОТУ остается недофинансированной, что препятствует функционированию канала. Украине все еще необходимо принять законодательство об аудиовизуальных СМИ, которое согласовало бы его с законодательством ЕС", - отмечается в отчете, со ссылкой на обязательства Украины в рамках Соглашения об ассоциации.

В ЕС подчеркивают, что указанный закон важен для повышения регуляторной роли Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, поскольку его деятельность жизненно важна для обеспечения прозрачности владения СМИ, равных условий для участников рынка СМИ и устойчивости к дезинформации.

В то же время в ЕС отмечают, что свобода СМИ по-прежнему широко ценится в Украине, что является заметным достижением в контексте продолжающихся российских кампаний по дезинформации.

Однако в ЕС также подчеркивают, что в Украине продолжаются случаи физических атак (некоторые со смертельным исходом) и запугивания журналистов и работников СМИ.

Также в отчете отмечается, что расследование убийства известного журналиста Павла Шеремета в 2016 году до сих пор не принесло результатов.

Кроме того, в ЕС отметили, что Закон об электронных коммуникациях (принят парламентом, не подписан президентом и возвращен на доработку в коммитеты) является важным шагом на пути к секторальной реформе и сближению украинского законодательства с законодательством ЕС о едином цифровом рынке.

Источник

отчет, ЕС
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