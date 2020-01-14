Зеленский подписал закон о реформе высшего образования в Украине

В частности, принятый Верховной Радой 18 декабря 2019 года.

Как сообщается на сайте главы государства в понедельник, 13 января, документ регулирует вопросы, касающиеся обеспечения качества высшего образования, форм получения образования, требований к руководителям высших учебных заведений, Национальной рамки квалификаций.

"Закон создает условия для укрепления европейских принципов функционирования системы высшего образования, что будет способствовать ее сближению с системами других стран Болонского процесса, а также повышению прозрачности, добропорядочности, автономии, ответственности главных участников образовательного процесса за результат. Предусмотрено также создание предпосылок для более равного доступа к образованию и качественного измерения результатов обучения благодаря расширению сферы использования внешнего независимого оценивания", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, соответствующий законопроект №2299 Рада поддержала 321 голосом.

Как отметил глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, законопроект урегулирует те проблемы, которые ранее не решались, такие как качество образования, наличие коррупционных рисков при получении высшего образования.

Законопроект регулирует такие сферы как лицензирование образовательной деятельности, вступление для получения высшего образования.

Законопроект также вводит понятие "мотивационный лист" абитуриента, за который при поступлении в вузы начисляют дополнительные баллы.

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