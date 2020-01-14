В Константинополе приняли решение поддерживать македонский церковный раскол

Вселенский патриархат официально подтвердил, что не отказался от стремления решить вопрос автокефалии Македонской Православной Церкви, несмотря на противодействие Сербской и Русской Православных Церквей.

Как сообщает македонское издание «Religija», глава Фанара поддержал и принял процедуру апелляции Македонской Церкви.

«Во время разговора были подняты предыдущие этапы обсуждения, в том числе просьба вернуться к каноническому названию под именем Архиепархии Охридской, в соответствии со своевременным ходатайством об апелляции со своей стороны», - говорится в сообщении.

Сейчас на территории государства Северная Македония существует каноническая Охридская епархия Сербской Православной Церкви и отколовшаяся от нее Македонская Православная Церковь.