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В Константинополе приняли решение поддерживать македонский церковный раскол

14.01.2020 / 17:11
В Константинополе приняли решение поддерживать македонский церковный раскол
religija.mk Источник: religija.mk
Сейчас на территории государства Северная Македония существует каноническая Охридская епархия Сербской Православной Церкви и отколовшаяся от нее Македонская Православная Церковь

Вселенский патриархат официально подтвердил, что не отказался от стремления решить вопрос автокефалии Македонской Православной Церкви, несмотря на противодействие Сербской и Русской Православных Церквей.

Как сообщает македонское издание «Religija», глава Фанара поддержал и принял процедуру апелляции Македонской Церкви.

«Во время разговора были подняты предыдущие этапы обсуждения, в том числе просьба вернуться к каноническому названию под именем Архиепархии Охридской, в соответствии со своевременным ходатайством об апелляции со своей стороны», - говорится в сообщении.

Сейчас на территории государства Северная Македония существует каноническая Охридская епархия Сербской Православной Церкви и отколовшаяся от нее Македонская Православная Церковь.

Источник: Inpress.ua
Македонская Церковь
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