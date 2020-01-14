Войти | Зарегистрироваться
17:10

вторник,
14 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Болгарский политолог считает, что ПЦУ представляет собой искусственное формирование

14.01.2020 / 16:55
Болгарский политолог считает, что ПЦУ представляет собой искусственное формирование
Ютуб Источник: Аналитический центр святителя Василия Великого
Мерхеб напомнила, что народ Украины не заявлял о своем желании иметь автокефалию потому, что Украинская Православная Церковь и так имеет полную автономию в управлении

Получение Томоса и признание автокефалии ПЦУ является георелигиозной спецоперацией.

Об этом сказала верующая Болгарской Православной Церкви политолог, заявив, что ПЦУ представляет собой искусственное формирование, пользующееся протекцией власти и политиков, которые в личном плане не имеют ничего общего с Православием, сообщил «Аналитический центр святителя Василия Великого» со ссылкой на интервью политолога «Болгарскому свободному телевидению».

«Поскольку речь о человеке, который пришел во власть путем переворота, то он попытался применить ту же схему и в Церкви. Вот только кому они делают переворот – Самому Христу? Это невозможно. Они забывают, что Церковь – Богочеловеческий организм. Невозможно победить Божию Церковь какой-либо силой. Что они говорят? "Мы должны перерезать пуповину с Россией". Единственно, что в данном случае речь о пуповине не с Россией, а с благодатной Церковью, которая получила апостольскую преемственность и, по нисходящей, рукоположением, эта благодатная преемственность сохраняется. Если представить себе Церковь с преемственным епископством в виде дерева, то можно заметить, как вдруг рядом с ним появляется какая-то уродливая приставка, не имеющая ничего общего с живым стволом», – отметила политолог.

Мерхеб напомнила, что народ Украины не заявлял о своем желании иметь автокефалию потому, что Украинская Православная Церковь и так имеет полную автономию в управлении.

«В то время как эта […] структура, о чем говорит даже Филарет, не получила никакой независимости, Константинополь сделал их рабами. Не случайно внутри этой структуры появился новый раскол – раскол в расколе. По-моему, основной вопрос в том, что истинный церковный народ, водимый истинными архипастырями Украины, не просил автокефалии. "Автокефалия" – это политический проект и его сценаристы находятся за пределами Украины», – подчеркнула политолог.

«Думаю, что пора представителям поместных Церквей собраться и определить свое отношение к этому. Потому что молчанием мы допускаем такое бесправие – беспрецедентное политическое вмешательство из-за океана», - сказала Махреб.

Источник: Inpress.ua
ПЦУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.