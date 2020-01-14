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Авиакатастрофа МАУ: глава иранского следствия посетит Украину — источник

14.01.2020 / 16:49
Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар должен приехать в Украину в ближайшие дни.

Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар должен приехать в Украину в ближайшие дни, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, приближенный к расследованию катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Как сообщалось, 11 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с президентом Ирана Хассаном Рухани о том, что никто "не отвертится" при определении виновных за катастрофу сбитого в Тегеране 8 января украинского самолета, о начале совместной работы по расшифровке двух "черных ящиков" и заверил, что украинское государство окажет финансовую помощь семьям погибших и поможет получить компенсации от Ирана, перевозчика и страховых компаний.

Зеленский сообщил, что также договорился с Рухани о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев - "черных ящиков".

Источник

самолет, расследование, крушение, МАУ, Иран
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