Оксана Марченко: «Украинцы нищенствуют, власти должно быть не до концертов»

Такое мнение высказала известная телеведущая, жена председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко в интервью «КП в Украине», комментируя шоу в честь Дня независимости Украины на Софиевской площади.

«Какую «независимость» праздновали? Страной продолжают управлять из-за океана, украинцы продолжают гибнуть, голодают старики, большинство семей еле-еле сводят концы с концами, миллионы наших граждан ищут работу за пределами Украины, чтобы прокормить себя и близких, процветают коррупция и преступность. Вам не кажется, что не с концертов нужно начинать?», - задала риторический вопрос Оксана Марченко.

Телеведущая призналась, что чаще всего в интервью ей задают один и тот же вопрос: «Пойдете ли вы в политику?». Хотя на самом деле политика давно стала частью ее жизни и жизни ее семьи.

«Я в политике давным-давно с моим мужем. Ведь у политиков есть тыл, и он тоже важен. Даже во время Великой Отечественной войны у тыла был слоган: «Все для фронта - все для победы!» В нашей семье так же, - делится Оксана Марченко. - В данном случае победой я считаю возрождение Украины и восстановление ее независимости и суверенитета».

Телезвезда раскритиковала антисоциальную политику действующей власти, которая до сих пор пребывает в своих креслах лишь благодаря долготерпению украинского народа.

«Есть такое предание: люди плачут - им повышают налоги. Снова плачут - еще повышают. А вот когда начинают смеяться – значит, довольно, чтобы бунт не начался, - сказала она. - Наверное, украинцы еще не смеются, раз готовы платить страшные коммунальные платежи, терпеть издевательства и голосовать за клоунов и других околосценических персонажей».

Напомним, Оксана Марченко – известная телеведущая программ «Доброго ранку, Україно!», «УТН-Панорама», «Моя профессия», политического ток-шоу «Час», «Україна має талант», «Х-фактор». Автор известного документального цикла «Имена», участница пятого сезона шоу «Танцы со звездами». С 2003 года - жена известного политика, ныне народного депутата и председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Мама двоих детей.