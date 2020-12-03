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Семья Виктора Медведчука в очередной раз помогла людям с инвалидностью

03.12.2020 / 18:07
3 декабря во всем мире отмечается Международный день людей с инвалидностью. К сожалению, действующая власть с каждым годом вспоминает о них все реже. Но есть в нашей стране люди, которые постоянно помнят о наших согражданах, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Так, члены общественной организации «Единство» получили продуктовые наборы от председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Об этом сообщает телеканал ZIK.

Отмечается, что самые нуждающиеся получили более 400 наборов, которых им хватит не менее чем на две-три недели.

«Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко раздали 412 продуктовых наборов для людей с инвалидностью. Эта помощь сейчас как никогда уместна, ведь карантинные меры, которые сейчас необходимы в борьбе с эпидемией, больно бьют по карманам пенсионеров. Пенсионерка София Кондратюк перенесла инсульт. Женщина потеряла возможность говорить. Ее муж, также член общества, имеет онкологию. Пенсионеры признаются, что выживать в нынешних условиях им помогает общество "Единство"», – пишет ZIK.

Председатель организации «Единство» Екатерина Юрьева уверена, что в нынешнее непростое время такая помощь очень важна.

«Когда люди придут получать такие подарки, также будут плакать. Вы знаете, в это тяжелое время, дай нам Бог выжить, чтобы мы все не заболели, потому что мы все в группе риска. Когда мы можем заболеть, а средств на лекарства нет. Через это такая обида на эту жизнь», – сказала она.

Также на сайте ZIK отметили, что Оксана Марченко уже много лет патронирует эту организацию. С 2012 года помогает ей лично. Ежегодно к Международному дню людей с инвалидностью, который отмечается 3 декабря, закупаются продуктовые наборы.

Ранее мы сообщали, что две больницы на Закарпатье получили сверхсовременные аппараты ИВЛ от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

Медведчук, Марченко, Единство, Юрьева
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