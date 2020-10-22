Войти | Зарегистрироваться
16:29

четверг,
22 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Пианист Евгений Хмара благодарен Оксане Марченко за помощь и поддержку

22.10.2020 / 15:19
На днях талантливый пианист-виртуоз Евгений Хмара выпустил свой юбилейный пятый альбом.

Музыкант напомнил и о том, что огромную помощь в становлении его творческой карьеры оказала жена Виктора Медведчука, известная украинская телеведущая Оксана Марченко. Об этом сообщает ZIK.

Издание напоминает, что именно Евгения Хмару выбрали сыграть гимн Украины перед триумфальным матчем Украина-Испания. Исполнение покорило не только болельщиков, но и всех украинцев.

Впрочем, путь к славе был долгим и тернистым. Евгений мечтал покорить сцену еще с детства. Первую музыкальную композицию юный гений написал в семь лет, а первыми ценителями творчества юноши были его родители. Именно они поверили в талант сына и дали старт долгому пути к большой сцене.

Сначала Евгений аранжировал композиции для звезд украинского шоу-бизнеса. Но в 2012 году изменилось все. Выступление талантливого инструменталиста на популярном шоу «Україна має талант» покорило всю страну. Евгений Хмара проснулся звездой.

В талант музыканта тогда поверила известная украинская телеведущая Оксана Марченко.

«Оксана очень поддерживала меня на шоу "Україна має талант". И как раз она – одна из тех людей, которая давала ту самую веру в инструментальную музыку», – рассказал ZIK Евгений Хмара.

И что самое главное, жена Виктора Медведчука поддержала музыканта во всех его начинаниях.

«Я понимал, что мне надо снимать клип, и на самом деле я пришел тогда за помощью к Оксане. Я сказал помогите, потому что ресурсов, правда, не было. И Оксана практически сразу сказала, да, давай мы сделаем это красиво. Количество той рекламы, которую надо, аренда зала, все это стоит очень дорого. При даже средних ценах на билеты, к сожалению, не окупается. И Оксана поддержала один из концертов», – цитирует ZIK Евгения Хмару.

Ранее мы сообщали, что несколько украинских больниц получили сверхсовременные аппараты ИВЛ от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

Медведчук, Марченко, Хмара
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.