После каникул 1-4 классы будут обучаться в очном формате, а 5-11 классы в смешанном или дистанционном – Шкарлет

А 5-11 классов - в смешанном или дистанционном формате в зависимости от эпидемического уровня.

"Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме. Повторение весеннего локдауна - наихудший сценарий, которого никто сегодня не хочет допустить… Хочу проинформировать, что мы совместно с Минздравом будем обеспечивать обучение 1-4 классов в очном формате (после каникул), а 5-11 классов - в зависимости от эпидемического уровня: в смешанном или дистанционном форматах", - написал Шкарлет в своем Телеграм-канале 21 октября.

И.о. министра отметил, что в данном вопросе нужно учитывать экономическую составляющую и то обстоятельство, что детей непросто оставлять дома без присмотра.

"Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме и получать качественное образование. В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые начнет очное обучение, некоторые, если это "красная" зона, останется на дистанционном. К сожалению", - добавил Шкарлет.

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