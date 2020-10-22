Украинцы на карантине женились в шесть раз чаще, чем разводились

«За период действия карантина в Украине больше, чем в шесть раз чаще женились, чем разводились», - говорится в сообщении.

Как отмечается, начиная с 12 марта до 10 октября зарегистрировали свой брак 107 069 пар.

В то же время за аналогичный период количество расторгнутых браков составило 16 475.

Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и приняли ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

20 мая Кабинет Министров принял решение о введении адаптивного карантина.

На заседании 13 октября правительство приняло решение о продлении в Украине адаптивного карантина до конца 2020 года.

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