Рудяков: Скандал вокруг биолабораторий Пентагона, который «ввел в игру» Медведчук, стал сильным аргументом против США

Так эксперт-международник Павел Рудяков прокомментировал заявление представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, который 21 октября на брифинге назвал действия США по размещению биолабораторий «непрозрачными, небезопасными и неправомерными». Об этом Рудяков пишет в своей колонке на сайте «Корреспондент».

Практика подтвердила, что претензии в адрес США по поводу биолабораторий могут быть сильным аргументом в дипломатической борьбе, убежден Рудяков.

«Скандал с биолабораториями вспыхнул в апреле этого года, сразу же превратившись для США в серьезную проблему на международном уровне. В апреле двое народных депутатов от оппозиции публично заявили о том, что на территории Украины действуют биологические лаборатории, проводящие эксперименты с опасными патогенами и управляемые из Министерства обороны США», - напоминает эксперт.

По словам Рудякова, скандал с биолабораториями, который инициировал глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук, стал для Китая сильным аргументом против обвинений Дональда Трампа и Майкла Помпео.

«Но самое опасное для США, что скандал с биолабораториями, который по выражению помощника заместителя Госсекретаря США Д. Кента, «ввел в игру» В.Медведчук, оказался сильным аргументом против обвинений Д. Трампа и М. Помпео, весной заявлявших, что именно Китай виновен в создании коронавируса, и грозивших выставить многомиллиардную финансовую компенсацию», - констатирует эксперт.

Павел Рудяков поясняет, что сейчас на мировой арене наблюдается новый накал страстей, когда США выясняют отношения с Китаем.

«28 сентября Помпео заявил, что США выстраивают международную коалицию против Китая. 20 октября Помпео объявил о новой серии санкций в адрес Китая за поддержку судоходных линий Ирана. Глава Пентагона М. Эспер заявил 21 октября, что именно Китай и Россия являются главными противниками США и представил инициативы по противодействию. Помпео на официальном брифинге объявил 6 китайских СМИ иностранными агентами (но ни словом не обмолвился о коронавирусе)», - аргументирует эксперт.

Рудяков приходит к выводу, что международный скандал из-за биолабораторий заставил Трампа и других первых лиц США смягчить риторику в адрес Китая.

«Но скандал с биолабораториями, который инициировал Медведчук, на практике доказал, что является сильным аргументом против США. И, обратите внимание, что первые лица США резко сменили свою риторику в адрес КНР. Помпео во время брифинга 21 октября 27 раз использовал слова «Китай» и «китайский», но ни разу не вспомнил о коронавирусе. А президент США Д. Трамп вообще больше не говорит об этой теме. А ведь весной первые лица США только и делали, что обвиняли Китай в создании коронавируса и грозили всеми карами небесными», - проводит параллели он.

«В общем, можно констатировать, что тема биолабораторий является невыгодной для США. А поскольку история развивается параллельно с эпидемией коронавируса, тема биолабораторий, работающих над задачами Пентагона, еще не раз бумерангом ударит по Вашингтону», - прогнозирует эксперт-международник Павел Рудяков.