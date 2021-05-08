Об этом пишет популярное швейцарское интернет-издание Uncut-News.

В публикации отмечается: все больше экспертов сходятся во мнении, что к возникновению пандемии причастны именно американские биолаборатории.

«Двести таких американских лабораторий биологического оружия сейчас представляют прямую угрозу для более чем дюжины стран. Только в Украине их полтора десятка: в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Харькове, Киеве (тоже три), Херсоне и Тернополе», – пишет швейцарский ресурс.

В статье подчеркивается, что инициатором расследования деятельности этих лабораторий стал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Очередной скандал с секретными биолабораториями США в Украине разразился в апреле 2020 года, после того как Виктор Медведчук публично обратился к Президенту, премьер-министру, руководителям Министерства здравоохранения и Службы безопасности Украины, заявив, что "на территории страны действуют 15 военных биолабораторий"», – напоминает Uncut-News.

Также в публикации говорится, что после этого многие украинские и международные СМИ присоединились к призыву Медведчука провести объективное расследование и закрыть американские биолаборатории в Украине.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что расследование деятельности военных биолабораторий США актуально не только для Украины, но и для многих западных стран.

«Подобные исследования, являющиеся основным предметом деятельности военных биолабораторий, запрещены на территории США внутренним законодательством. Соединенные Штаты обходят закон и отыскивают страны, которые находятся в сфере внешнего управления», – прояснил ситуацию политик.

Виктор Медведчук подчеркнул, что он и его политсила сделают все, чтобы такие лаборатории прекратили свою деятельность в Украине.