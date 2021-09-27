Венедиктова: Защита экс-командующего Воздушных сил затягивает передачу в суд дела АН-26

Об этом заявила Венедиктова в Facebook в годовщину трагедии под Чугуевом

Дословно: "Еще 5 мая мы предоставили доступ сторонам к собранным материалам. Завершили ознакомление с ними пока все пострадавшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники, один подозреваемый и его защитник находятся на завершающем этапе ознакомления.

Вместе с тем, подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не знаком с материалами досудебного расследования.

Его адвокаты затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца.

20 сентября следственным судьей оставлена без удовлетворения жалоба защитника экс-командующего Воздушных Сил ВСУ на сообщение о подозрении. Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд".

По словам Венедиктовой, следствие было завершено за 7 месяцев и 10 дней – собрано более 60 томов материалов дела.

Подозреваемые в нарушении правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшим катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе – шесть военных должностных лиц.

Это руководитель полетами, которые 25 сентября 2020 года проходили в воинской части А4014, заместитель командира этой части по летной подготовке, заместитель командира части, командир части, начальник Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Напомним, учебные полеты на самолетах Ан-26 приостановили после авиакатастрофы 25 сентября 2020 года. Тогда Ан-26, который совершал плановый учебный полет с 27 людьми на борту, разбился при заходе на посадку возле Чугуева. 25 человек погибли на месте, двое курсантов госпитализировали. 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

По факту авиакатастрофы открыли уголовное производство по ст.416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) УК.

По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.

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