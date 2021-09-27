Милованов объяснил, как закон об олигархах сработает для каждого украинца

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов.

По его убеждению, на парламент или на министров должен влиять не бизнес, как сейчас, а избиратель.

"Избиратель избирает народных депутатов. Они назначают министров и премьер-министров. Вот так работает демократия", - сказал Милованов.

Он отметил, что для борьбы с олигархами в Украине принят пакет законов, которые определяют базовые понятия и критерии, по которым того или иного бизнесмена будут заносить в реестр олигархов, а также ограничивают контакты олигархов с политиками и чиновниками.

"И политики, и госчиновники должны тогда декларировать встречи с ними. Кстати, этот нюанс очень дискутируется. Некоторые считают, что это какое-то нарушение. И возможно, юридически надо будет еще какие-то детали прописать, и судебная практика покажет, как оно будет работать на самом деле" , - уточнил советник руководителя ОП.

Милованов считает, что вводить положения закона на практике "надо аккуратно".

"Надо соблюсти баланс между тем, что мы боремся с де-факто действующей системой власти, которая не соответствует тому, что написано в Конституции. Я имею в виду олигархическое влияние. В Конституции же запрещено олигархам влиять на парламент. Но это есть. На практике это нужно так имплементировать, чтобы мы строили цивилизованное общество, которое соблюдает законы и строит институты", - объяснил он.

Советник добавил, что с влиянием крупного бизнеса на политику борются во многих развитых странах, и в некоторых из них законодательство более жесткое в отношении олигархов по сравнению с украинским.

Он показал на примерах, как эта система работает в США.

"В Соединенных Штатах Америки, например, если две компании, даже не бизнес и правительство, а просто две компании работают на одном рынке, то у них могут быть проблемы. Может быть признано незаконным, если они делятся информацией о ценах на свои продукты или объемах или каких-то новых стратегиях. Например, если у вас компания и у меня компания, мы встретились, попили кофе или пива, и я вам рассказал о своих новых продуктах, то государство Соединенные Штаты Америки может нас оштрафовать, а иногда даже и посадить", - рассказал президент КШЭ.

Второй пример - если компания хочет изменить налоги и для этого пытается лоббировать парламент.

"Тогда я (как такая компания - ред.) в течение 45 дней каждые полгода должен подавать отчет, в котором должен описывать не только с кем я говорил [из членов парламента], но и о чем я говорил, и сколько моя компания может потенциально заработать. Такое декларирование - немножко другая форма, но такое декларирование есть и гораздо жестче во многих странах", - отметил Милованов.

И когда влияние олигархов снизится на Верховную Раду, на Кабинет Министров, каждый украинец на себе ощутит положительные изменения в экономике.

"Механизм такой - олигархи меньше искажают цены из-за решения парламента и Кабинета Министров в своих интересах. Это означает, что государственные и частные неолигархические компании будут зарабатывать больше денег. Цены будут более рыночными. Будет больше налогов уплачено в бюджет. У людей будет больше зарплата. И еще, например, Пенсионный фонд будет больше, будет больше поддержка врачей, военных. Это прямой эффект", - сказал Милованов.

По его словам, косвенный эффект - из-за того, что будет меньше искажений на рынке, маленьким и средним компаниям будет легче развиваться.

"И со временем наша экономика будет лучше, будет больше экономического роста, и будет формироваться средний класс", - добавил он.

Напомним, Верховная Рада в четверг, 23 сентября, приняла закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599). Документ поддержали 279 народных депутатов.

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