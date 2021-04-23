Таран: рассчитываем, что серьезность евроатлантических намерений Украины будет учтена на саммите НАТО 14 июня

"Поскольку на следующем саммите НАТО, дату проведения которого объявлено сегодня, лидеры государств-членов фактически спланируют будущее организации на следующие 10 лет, мы хотели бы в который раз четко артикулировать серьезность наших евроатлантических намерений. Рассчитываем, что эта позиция Украины будет отражена в документах, которые будут рассматриваться в Брюсселе 14 июня", - цитирует слова Тарана пресс-служба Минобороны 22 апреля.

По его словам, последняя эскалация российского военного присутствия вдоль границ Украины не оставляет никаких сомнений, какая страна сегодня представляет наибольшую военную угрозу в евроатлантическом пространстве.

Таран подчеркнул, что в Брюсселе это четко осознают, поскольку генеральный секретарь НАТО недвусмысленно назвал "агрессивные действия России" среди вызовов сегодняшнего и завтрашнего дня.

"Мощным сигналом в решениях саммита НАТО 14 июня для мировой и европейской безопасности могла бы стать демонстрация преданности решением Бухарестского саммита 2008 года, что декларирует безусловную перспективу членства для Украины и Грузии", - отметил Таран.

Следующий саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, во время встречи планируется рассмотреть "решение о предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам современности и завтрашнего дня".

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