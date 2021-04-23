НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского по делу о "схемах" в оборонпроме

Соответствующее решение было постановлено детективом НАБУ 21 апреля 2021 года.

"Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба НАБУ на телеграм-канале.

В Бюро напомнили, что в декабре 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед передачей обвинительного акта в суд. Решением суда он был ограничен в ознакомлении с материалами до 15 апреля 2021 года.

"Его вызвали в САП на 16 апреля и, в связи с неявкой повторно на 20 и 21 апреля для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Однако лицо трижды не появилось", - отмечают в НАБУ.

По данным следствия, в результате действий подозреваемого в 2015-2017 годах ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции во время заключения договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это обвиняемый получал выгоду, которая, по договоренностям, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору он получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды.

21 декабря 2020 года ему было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля 2019 года фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший Петру Порошенко.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования информации проекта Bihus.Info.

Источник