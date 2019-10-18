Гладковский пытался вылететь из Украины и был задержан

Об этом сообщают информированные источники.

Они сообщают, что Гладковского задержали детективы НАБУ.

В пресс-службе НАБУ заявили, что выясняют обстоятельства.

Вопросы УП, отправленные в мессенджер, директор НАБУ Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка прочитали, но оставили без ответа.

Позже НАБУ официально подтвердило задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

"Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая сохранение тайны следствия. Детали - со временем", - говорится в сообщении бюро в Facebook.

Напомним: Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковський занял должность заместителя секретаря СНБО.

Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.

По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.

После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

В фабуле речь идет о "физических лицах", которым подконтрольные названные журналистами (и давно уже известные правоохранителям) компании, "с привлечением должностных лиц" СНБО, Минобороны, "Укроборонпрома", государственных оборонных заводов на "Кузни на Рыбацком" завладели бюджетными средствами "ориентировочно в размере 250 млн гривен".

4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.

7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.

После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения в неуплате наголов.

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