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В Церкви рассказали о христианской альтернативе эвтаназии

18.10.2019 / 14:19
В Церкви рассказали о христианской альтернативе эвтаназии
vladtime Источник: Центр информации УПЦ
Священник напомнил, что молитва – это то, что всегда можно сделать для крещенного человека

У Церкви есть альтернатива эвтаназии, и при этом никто не берет на себя грех убийства.

Заместитель главы Синодального отдела по делам медицины УПЦ протоиерей Геннадий Батенко обращает внимание на то, что сегодня у большинства людей нет понятия о том, что душа бессмертна и как она покинет этот мир, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине».

«Что такое эвтаназия? Это внушение мысли о том, что умереть надо красиво, спокойно, не мучаясь. Современному человеку говорят: "Мы Вам устроим красивую, легкую смерть". Значит, тот, кто это делает, берет на себя грех убийства. А тот, кто соглашается принять такую смерть, – совершает самоубийство», – подчеркнул священник.

По его мнению, гуманизм, заботящийся о «некой человеческой приятности и комфорте» и совершенно не думающий о бессмертной человеческой душе, является проявлением атеизма, полностью не совместимым с христианством, поскольку «христианство говорит прямо, что эвтаназия – это форма убийства».

«Но с другой стороны, случается, что человек долго и тяжело болеет, а врачи говорят родственникам: "Забирайте его домой. Пусть он дома у вас еще побудет, Господь назначит ему время и он отойдет". Это можно назвать эвтаназией или нет? А такой случай, когда человек лежит в коме, а родственников спрашивают: "Вы согласны, чтобы его страдания прекратились?". Родственники отвечают: "Конечно, согласны". Это для них искушение», – добавил протоиерей Геннадий Батенко.

По его мнению "сегодня человека приравняли к собаке, которую хозяева могут усыпить из жалости, и совершенно не думают о душе".

«У современного человека нет понятия о том, что душа бессмертна и от того, как она покинет этот мир, очень многое зависит в вечности. Участь души в вечности – это очень важный и самый главный вопрос о человеке. А этот вопрос даже не ставится на повестку дня. Вот такое вот обесценивание человеческой жизни, небрежение к человеку. Слепое, безбожное отношение к бессмертной человеческой душе. Это все – проявление неверия, современная форма атеизма, который будет прикрываться красивыми словами, обязательно будет говориться о гуманности. Такое наше ближайшее будущее, то, что нас скоро ждет», - сказал заместитель главы Синодального отдела по делам медицины УПЦ.

«Расскажу из моего личного опыта. Звонит заведующая реанимацией и говорит: "Батюшка, сделайте что-нибудь. Больной безнадежный, перспективы никакой...". Ну, вот скажите, что может сделать священник? А он берет Требник, идет в палату и читает "Канон на разлучение души от тела, когда человек долго страждет". И представьте себе, на моих глазах происходит следующая картина. Я заканчиваю читать канон, читаю молитву, в конце говорю "Аминь". И что я вижу на мониторе? Линия. И больше сердце больного уже не билось. То есть, вот она, альтернатива эвтаназии. Ни я, ни доктор, ни родственники, ни медперсонал не участвовали в убийстве этого человека. Я прочитал молитву к Богу и попросил: "Господи, человек долго страдает, не может душа разлучиться с телом. Господи, Ты же властелин жизни и смерти человеческой!". Все. И на "Аминь" душа оставила плоть, отошла», – подчеркнул протоиерей.

Он напомнил, что молитва – это то, что всегда можно сделать для крещенного человека.

«Человек просит: "Батюшка, помолись. Мне так тяжело, так больно. Может, Господь мою душу заберет...". И батюшка молится. Какое преступление совершает священник? Никакого. Он не вводит препарат, не убивает человека. Он просто говорит: "Господи, если есть Твоя воля, прекрати эти мучения". Но никто при этом не взял на себя грех убийства», – подытожил замглавы Синодального отдела УПЦ по делам медицины протоиерей Геннадий Батенко.

Как сообщалось, 5 октября народный депутат Украины Гео Лерос на своей странице в Facebook заявил о желании внести на рассмотрение парламента законопроект об эвтаназии.

 

Источник: Inpress.ua
православие, УПЦ, Эвтаназия
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