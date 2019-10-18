Рябошапка подписал представление на нардепа Дубневича

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ

Дословно: "17 октября 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва".

Напомним: 15 января НАБУ сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 миллиона гривен "Укрзализныци".

В 2017 году правоохранители провели 15 одновременных обысков в уголовном производстве относительно злоупотреблений на "Укрзализныце".

Летом 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении чиновникам "Укрзализныци" и представителям ООО "Вог Аэро Джет", которые подозреваются в нанесении ущерба УЗ на 92 миллиона гривен.

В конце 2018 года САП передала генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича.

НАБУ и СБУ расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 миллиарда гривен.

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей произвели фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были перечислены значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного них и членов их семей недвижимого имущества.

Источник