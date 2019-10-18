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У Гладковского говорят, что он планировал лететь на автовыставку

18.10.2019 / 19:08
Пресс-служба корпорации "Богдан" заявляет, что Олег Гладковский должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не пытался покинуть Украину.

Пресс-служба корпорации "Богдан" заявляет, что ее президент, экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский, которого 17 октября сотрудники НАБУ задержали в аэропорту "Борисполь", должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не пытался покинуть Украину.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Дословно пресс-служба "Богдана": "Все это задержание – не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент автомобильной корпорации "Богдан" сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами".

Впоследствии на сайте корпорации опубликовали скан-копии приглашений.

В "Богдане" считают, что действия НАБУ не имеют ничего общего с правосудием, а являются "ручным управлением силовыми органами".

В пресс-службе также заявляют, что Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела.

Напомним, 17 октября НАБУ задержало экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

По данным одного из источников УП, Гладковский пытался вылететь из Украины с семьей.

Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковський занял должность заместителя секретаря СНБО.

Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.

По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь.Его отец якобы как минимум один раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.

После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

В фабуле речь идет о "физических лицах", которым подконтрольные названные журналистами (и давно уже известные правоохранителям) компании, "с привлечением должностных лиц" СНБО, Минобороны, "Укроборонпрома", государственных оборонных заводов на "Кузни на Рыбальском" завладели бюджетными средствами "ориентировочно в размере 250 млн гривен".

4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.

7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения в неуплате наголов.

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задержание, НАБУ, Гладковский
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