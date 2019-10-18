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Россия не верит, что Киев хочет роспуска "ЛДНР", ведь это сказала спикер Кучмы

18.10.2019 / 19:14
Россия не рассматривает как официальную позицию Киева слова пресс-секретаря экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарки Олифер о необходимости роспуска "ЛНР" и "ДНР", поскольку она "не является официальным лицом".

 

Россия не рассматривает как официальную позицию Киева слова пресс-секретаря экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарки Олифер о необходимости роспуска "ЛНР" и "ДНР", поскольку она "не является официальным лицом".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Прямая речь: "Реагировать на каждое заявление, которое раздается из Рады, со стороны пресс-секретарей бывших президентов или действующих политиков из различных ветвей власти, - дело достаточно неблагодарное, потому что оно не приведет к искомому результату".

По мнению Захаровой, подобные заявления наносят удар по реализации Минских договоренностей и "точно не имеют добавленной стоимости" к процессу мирного урегулирования на Донбассе.

Она отметила, что Россия ориентируется на заявления глав государств и людей, которые официально уполномочены решать вопросы внешней политики, а также участвовать в переговорных процессах.

Предыстория: на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер подчеркнула, что для выполнения Минских соглашений необходим, в частности, роспуск квазигруппировок "ЛДНР".

Такое требование стало неожиданностью для администрации президента России Владимира Путина.

Напомним: 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

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Россия, Донбасс, Олифер, ЛДНР
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