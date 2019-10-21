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Коломойский заявил, что имеет влияние на Арахамию

21.10.2019 / 09:01
Коломойский заявил, что имеет влияние на Арахамию
Олигарх Игорь Коломойский назвал председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию своим "ближайшим товарищем", на которого он имеет влияние.

Об этом Коломойский заявил в комментарии журналистам в субботу в Николаеве, сообщает местное издание "НикВести"

Ранее в интервью "Левому берегу" Арахамия заявил, что Коломойский имеет влияние на 7-9 депутатов "Слуги народа", добавив, что бизнесмен не любит его, поскольку он публично высказывает свою позицию.

Прямая речь Коломойского: "Кого не люблю? Да это мой товарищ вообще! (Давид Арахамия, - ред.) Это ближайший наш товарищ. На депутатов нет, на Арахамию точно имею (влияние – ред.)".

"Я не знаю, говорил ли он это, но если говорил, то на воре шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень толковый".

Издание отмечает, что Коломойский прилетел в Николаев, где посетил баскетбольный матч между МБК "Николаев" и БК "Днепр", где под номером 41 играет его сын Григорий.

Источник

Коломойский, Арахамия
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